Türkiye, Ukrayna ve Rusya tahıl sevkiyatı için bir araya geliyor

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler'den heyetler Ukrayna'daki tahılın güvenli bir şekilde sevkiyatının sağlanması amacıyla Çarşamba günü İstanbul'da bir araya gelecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın deniz yoluyla sevkine ilişkin askeri heyetler arasındaki görüşmelerin Çarşamba günü İstanbul'da yapılacağını açıkladı.

Şimdiye kadar yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini aktaran Akar, "Yarın İstanbul'da, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın, uluslararası piyasalara deniz yoluyla emniyetle sevkine yönelik, Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler heyeti görüşmeler icra edecek" dedi.

Akar, bu konu kapsamında Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile daha önce de görüşmeler yürüttüklerini vurguladı.

Reuters'ın haberini dayandırdığı diplomatlara göre olası plan, Ukrayna araçlarının tahıl taşıyan gemileri mayın döşenmiş liman sularından rehberlik yaparak çıkarmasını, BM'nin desteğiyle Türkiye'nin de gemileri Rusya'nın silah kaçakçılığı yapılacağı endişelerine karşın teftiş etmesini içeriyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali tahıl, yemeklik yağ, benzin ve gübre fiyatlarını vurmuş durumda.