Türkiye, Suriye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları Moskova'da toplandı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi kapsamında yapılan toplantının ardından ortak açıklama yaptı. Dört ülke Dışişleri Bakanları, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin ilerletilmesine yönelik olarak Dışişleri Bakan Yardımcılarını, Savunma Bakanlıkları ve İstihbarat birimleri ile koordinasyon halinde bir yol haritası hazırlamaları hususunda talimatlandırdılar.

Dışişleri Bakanlığı, bugün Moskova'da Türkiye, Suriye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları toplantısının ardından, "Katılımcılar ayrıca, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin ilerletilmesine yönelik olarak Dışişleri Bakan Yardımcılarını, dört ülkenin Savunma Bakanlıkları ve İstihbarat birimleri ile koordinasyon halinde bir yol haritası hazırlamaları hususunda talimatlandırmayı kararlaştırdılar. Bakanlar, toplantıdaki görüş alışverişinin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğine dikkat çektiler ve ayrıca önümüzdeki dönemde mevcut dörtlü formatta üst düzey temasların ve teknik görüşmelerin sürdürülmesi üzerinde mutabık kaldılar" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ın bugün Moskova'da yaptıkları toplantı sona erdi. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi kapsamındaki toplantının ardından yapılan ortak açıklamayı yayınladı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Faysal Mikdad 10 Mayıs'ta Moskova'da bir araya geldiler. Bakanlar, Türkiye ve Suriye arasındaki devletler arası ilişkilerin canlandırılmasına dair konularda çeşitli açılardan içerikli ve açık bir görüşme gerçekleştirdiler.

Katılımcılar, 2254 sayılı BMGK Kararı ve 'Astana Formatı' çerçevesinde yayınlanan resmi bildiriler uyarınca, Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadeleye olan bağlılıklarını teyit ettiler. Suriyelilerin anavatanlarına gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşlerinin sağlanması ve ihtilaf sonrası yeniden inşanın kolaylaştırılması bakımından, Suriye'ye yönelik uluslararası yardımın artırılmasının taşıdığı önemin altı çizildi.

Katılımcılar ayrıca, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin ilerletilmesine yönelik olarak Dışişleri Bakan Yardımcılarını, dört ülkenin Savunma Bakanlıkları ve İstihbarat birimleri ile koordinasyon halinde bir yol haritası hazırlamaları hususunda talimatlandırmayı kararlaştırdılar. Bakanlar, toplantıdaki görüş alışverişinin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğine dikkat çektiler ve ayrıca önümüzdeki dönemde mevcut dörtlü formatta üst düzey temasların ve teknik görüşmelerin sürdürülmesi üzerinde mutabık kaldılar."