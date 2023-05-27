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Türkiye, Somali'deki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Somali'deki terör saldırısını kınadı

Dünya Haberleri

Dışişleri Bakanlığı, Somali'deki terör saldırısını kınadı. Türkiye'nin, Somali'deki Ugandalı Barışı Koruma Güçlerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınadığı belirtildi. Türkiye, terörle mücadelede Somali'nin yanında olmaya devam edecektir.

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Buulo Mareer bölgesinde konuşlu Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu'nda (ATMIS) görevli Ugandalı Barışı Koruma Güçlerine yönelik terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Somali'deki Ugandalı Barışı Koruma Güçlerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınadığı, Somali halkının huzuru ve güvenliği için görev yaparken hayatlarını kaybeden ATMIS personelinin vefatından ötürü üzüntülerini paylaştığı, yakınları ile dost Uganda ve Somali halklarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilediği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye, terörle mücadelede Somali'nin yanında olmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Dünya

Dışişleri Bakanlığı Türkiye Somali Dünya Haberler

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