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Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Askeri Niyet Mektubu İmzaladı

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Askeri Niyet Mektubu İmzaladı
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NATO Savunma Bakanları Toplantısı Brüksel'de devam ederken, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında askeri faaliyetleri kapsayan bir Niyet Mektubu imzalandı. Mektubu Milli Savunma Bakanları imzaladı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı Brüksel'de devam ediyor. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında askeri faaliyetleri kapsayan bir Niyet Mektubu imzalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizin NATO Daimi Temsilciliğindeki törende mektubu; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ve Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov imzaladı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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