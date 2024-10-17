Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Askeri Niyet Mektubu İmzaladı

NATO Savunma Bakanları Toplantısı Brüksel'de devam ediyor. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında askeri faaliyetleri kapsayan bir Niyet Mektubu imzalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizin NATO Daimi Temsilciliğindeki törende mektubu; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ve Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov imzaladı" denildi.