Üye Girişi
Haberler

Türkiye-Romanya Ticaret İlişkileri Güçleniyor

Türkiye-Romanya Ticaret İlişkileri Güçleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Romanya Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu toplantısında iki ülke arasındaki ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarma hedefini açıkladı. Ayrıca, yatırım iş birliği ve yeni projeler üzerinde duruldu.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Romanya Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) 2'inci dönem Toplantısı'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Romanya Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) 2'inci dönem Toplantısı'na katıldı. Toplantı kapsamında yaptığı açıklamada, "Bükreş'te Romanya Ekonomi, Girişimcilik ve Turizm Bakanı Sayın Ştefan-Radu Oprea'nın ev sahipliğinde Türkiye-Romanya Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) ikinci dönem toplantısını gerçekleştirdik. JETCO Toplantısının Türkiye ve Romanya'nın ortaklığını daha da güçlendirme ve 10,6 milyar dolar olan ikili ticaret hacmimizi 15 milyara çıkarma noktasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.

Türkiye olarak, önemli yatırımcılardan biri olduğumuz Romanya'da, bu yatırımlarımızı daha da çeşitlendirmek ve iş birliği alanlarını genişletmek arzusundayız. Bu doğrultuda bugün iş dünyamızdan temsilcilerin de katılımı ile düzenlediğimiz toplantıda savunma sanayi, enerji, yeşil dönüşüm, dijital ekonomi başta olmak üzere yeni iş birliği olanaklarını ele aldık ve Gümrük Birliği modernizasyonunun Romanya ve AB ile ilişkilerimize olumlu yansıtacağını belirttik. Toplantı çerçevesinde ilişkilerimizi daha da ileri seviyeye taşımak için imzaladığımız Ortak Protokolün her iki ülke açısından hayırlı olmasını temenni eder, ev sahibi Romanya'ya sıcak misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

 Vergi yüzsüzleri açıklandı! 36 bin 806 kişi, 915 milyar TL borç

İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

 İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi

Sel suları çekilince ülkedeki korkunç bilanço ortaya çıktı
Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü

Önce çerezini yedi, sonra arkasında oturan husumetlisine kurşun yağdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
EKMEĞE ZAM GELECEK Mİ? 2025 yılında ekmek zammı kaç olacak? Müge Anlı dilendirilen Şirin Elmas Hanilçi bulundu mu? 1 Kasım Müge Anlı'da neler oldu? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Kasım) Dolar ne kadar oldu? YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? 1 Kasım Youtube neden açılmıyor? Gelin Evi kim kazandı? 1 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? MasterChef Nigar'ın sağlık durumu ne? Nigar Akyıldız kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ricardo Quaresma Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 1 Kasım Yalı Çapkını dizisi 81. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! MARATON KOŞUSU NE ZAMAN? İstanbul Maraton koşusu saat kaçta, nerede? MasterChef Tarhana çorbası tarifi! Tarhana çorbası nasıl yapılır, malzemeler neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.