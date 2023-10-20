Türkiye - Özbekistan arasında tarihi bağlar gelişiyor

- Prof. Dr. Şimşirgil: "Emir Timur, Türkiye - Özbekistan arasında ortak değerlere sahip büyük bir Türk hakanı"

TAŞKENT - Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Emir Timur'un Türkiye'de yanlış tanındığını, Türkiye - Özbekistan arasında ortak değerlere sahip büyük bir Türk hakanı olduğunu söyledi.

Özbekistan Taşkent Devlet Şarkşinaslik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Nadir Abdullayev ve Şarkiyat ve Tarih Fakültesi Dekanı Zikrullah Kadirov tarafından Özbekistan'a davet edilen Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Emir Timur başlıklı bir konferans verdi.

Konferansa, üniversitenin hocaları, öğrencileri ve işadamları katıldı

Şimşirgil konuşmasında, Emir Timur'un Türkiye'de yanlış tanındığını, iki ülke arasında ortak değerlere sahip büyük bir Türk hakanı olduğunu belirterek, bu konuda geniş araştırma yaparak objektif bakış açısıyla Emir Timur hakkında kitap yazdığını ve sosyal medyada yayınlar yaptığını belirtti. Şimşirgil, "Tarih bilmeyen insanların kalp gözü kapalı olur, hadiseleri çözemez, değerlendiremez. Onun için tarih çok kıymetli ilimdir" dedi.

Şimşirgil, Emir Timur ile yapılan Ankara Savaşında meydana gelen negatif izlerin iki ülke halkı tarafından kısa sürede silindiğini dostluğun devam ederek bugünlere gelindiğini tarihi kaynaklarla açıkladı. Bugünde gençlere ve iki ülke halkına düşen şeyin dostluğa ve birlik beraberliğe odaklanmak olduğunu ifade eden Şimşirgil, bu bilgilerin yer aldığı Emir Timur kitabını öğrencilere imzaladı. Yoğun ilgi gören konferans sonunda Şimşirgil'e ilim adamlarına takdim edilen Özbek cübbesi giydirildi. Rektör Yardımcısı Nadir Abdullayev, bu konuda Türkiye - Özbekistan arasında ilmi akademik çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.