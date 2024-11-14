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Türkiye Ormanlaştırmada Avrupa'nın Lideri

Türkiye Ormanlaştırmada Avrupa'nın Lideri
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin korunan alan büyüklüğünü iki katına çıkardığını ve ormanlaştırmada Avrupa'nın lideri olduğunu açıkladı. COP29'da Türkiye'nin iklim değişikliği stratejileri ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortak faaliyetleri üzerine yapılan toplantıya da katıldı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin korunan alan büyüklüğünü 2011'deki oranın iki katına çıkardığını ve ormanlaştırmada Avrupa'nın lider ülkesi olduğunu belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği 29'uncu Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Çevre ve Ekoloji Bakanları 1. Toplantısı'na katıldı. Toplantıda bakanların ortak faaliyetlerine ilişkin 'Bakanlar Bildirgesi' imzalandı.

Bakan Kurum, dün Türkiye'nin uzun dönemli stratejisini ve yol haritasını dünyayla paylaştıklarını, COP29'a dair düşüncelerini ve beklentilerini de ifade etme fırsatı bulduklarını söyledi. COP29'un, iklim değişikliğine dair gerçekçi, ayakları yere basan somut adımlar atılacağına dair beklentinin en yüksek olduğu toplantılardan biri olduğunu aktaran Kurum, "Finansa erişemeyen ülkeler için çok kritik kararlar alınması bekleniyor, ümit ediliyor. Ümit ediliyor çünkü iklim değişikliğinin etkilerini her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Dünyamız, özellikle son 50 yılda meteoroloji kaynaklı afetlerde daha önce görülmemiş tehlikelerle yüzleşiyor" dedi.

Geçen yarım asırda 11 binden fazla afette, 2 milyonun üzerinde can kaybı yaşandığını, küresel çapta 4,5 trilyon dolarlık ekonomik kaybı göğüslemek zorunda kaldıklarını belirten Kurum, bu olumsuz durumlardan en çok iklim değişikliğinin oluşmasına hiçbir katkısı olmayan ya da suçu en az olan ülkelerin etkilendiğini bildirdi.

Bakan Kurum, iklim krizinin külfeti bu ülkelerin üstüne yıkıldığı gibi finanstan da yeterince faydalanamadıklarını vurgulayarak, "Türkiye olarak, Türk Devletleri Teşkilatındaki kardeşlerimizden de aldığımız güçle daha adil bir dünyayı açık yüreklilikle teklif ediyoruz. Hedeflerimizi, düşüncelerimizi, tecrübelerimizi her uluslararası platformda en yüksek sesle anlatıyor, dost ve kardeş ülkelerle paylaşıyoruz. Bu manada Türk dünyası da uluslararası platformlara katkı ve ev sahipliği yapma konusunda son derece proaktif bir tutum sergiliyor. Özellikle BM Genel Kurulu'nun 78. oturumunda kardeş ülke Özbekistan'ın gündeme getirdiği Orta Asya İklim Diyaloğunun başlatılması, ülkelerimiz adına çok önemli karar. Bu yıl, Uluslararası İklim Forumu'nun Semerkant'ta düzenlenmesine dair girişimleri de Türk milleti adına çok değerli buluyorum. Kazakistan'ın 2026'da düzenleyeceği Bölgesel İklim Zirvesi'ne ilişkin duyuru da tarihi açıdan çok çok önemlidir. 6 Kasım'da Bişkek'te imzalanan Türk Yeşil Vizyon Belgesini de memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

İmzalanan bakanlar bildirgesinin daha yaşanabilir bir dünya ve müreffeh bir Türk dünyası için hayırlı olmasını dileyen Kurum, "500'ün üzerinde millet bahçesi projesi yapan, korunan alan büyüklüğünü 2011'deki oranın iki katına çıkaran, ormanlaştırmada Avrupa'nın lider ülkesi olan Türkiye, bildirgede yer alan yeşil ve korunan alanların etkin yönetimine dair tüm tecrübesini sunmaya hazırdır" diye konuştu.

Bakan Kurum, Türkiye'nin, çevre, atık su, sıfır atık alanlarında küresel ödüllere layık görülen uygulamalar noktasında, kardeşlerine her türlü desteği vereceğini kaydederek, teşkilat bünyesindeki ortak faaliyetleri tartışmak amacıyla düzenli olarak bir araya gelmenin ve uzman düzeyinde bir çalışma grubu oluşturanın önemli olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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