Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat, Yemen Dışişleri Bakanı ile görüştü

Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Mustafa Pulat, Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek ile Türkiye-Yemen ikili ilişkilerini ele aldı.

Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Mustafa Pulat, Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek ile Türkiye-Yemen ikili ilişkilerini ele aldı.

Türkiye'nin Sana Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Büyükelçi Pulat'ın Yemen'in geçici başkenti Aden'e ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Pulat'ın Bakan bin Mübarek ile bir araya geldiği ve Türkiye-Yemen ikili ilişkilerinin yanı sıra bir dizi meseleleri görüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Büyükelçi Mustafa Pulat, Aden ziyareti çerçevesinde bugün Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek tarafından kabul edildi. Görüşmede ikili ilişkilerimiz, Yemen'deki barış görüşmeleri, siyasi, ekonomik ve ticari işbirliğimizi ilgilendiren gündem maddeleri ele alındı." ifadelerine yer verildi.