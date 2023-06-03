Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Işıkçı, güven mektubunu sundu

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı, Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya'ya güven mektubunu sundu. Cumhurbaşkanı Biya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Türkiye Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Kore Cumhuriyeti, Tunus ve Belçika'nın Yaounde Büyükelçilerinin güven mektuplarını sunduğunu bildirdi. Türkiye'nin ilk olarak 2012'de büyükelçilik açtığı ülkede, Işıkçı, mukim olarak Kamerun Cumhuriyeti, akredite olarak Orta Afrika Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyetini temsil ediyor.