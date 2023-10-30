Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği Cumhuriyet'in 100. yılı için resepsiyon düzenledi

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Japonya'dan birçok önemli ismin katıldığı resepsiyonda, Türk-Japon dostluğu ve ikili ilişkilerin önemi vurgulandı.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğince, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Başkent Tokyo'daki Imperial Hotel'de verilen resepsiyona, Japonya Adalet Bakanı Koizumi Ryuji, Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı Moriyama Masahito, iktidar ortağı Komeito Genel Başkanı Yamaguçi Natsuo, ana muhalefet lideri ve Anayasal Demokrat Parti (CDP) Genel Başkanı İzumi Kenta, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri Komutanı Amiral Sakai Ryo'nun yanı sıra diplomatik temsilciler ile akademi, iş ve sanat dünyasından kişiler katıldı.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, buradaki konuşmasında, "Gurur duyduğumuz tarihimiz üzerine 100 yıl önce Cumhuriyetimizi inşa ettik. Cumhuriyetimiz için verdiğimiz mücadeleyi unutmadık. O günün ruhu, bize bugün de yol gösteriyor." dedi.

Türk-Japon ilişkilerinin tarihi seyrine işaret eden Güngen, "Dostluklar kolay kurulmuyor. Biz bu dostluğun değerini biliyoruz ve bu dostluğu yarın için de içten görüyoruz." ifadesini kullanarak, bu dostluk ruhunu gelecek nesillere taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Güngen, ekonomi, ticaret, enerji, bilim ve teknoloji dahil birçok alanda Türkiye ve Japonya ilişkilerini geliştireceklerini vurgulayarak, Türk-Japon diplomatik ilişkilerinin 100. yılına 2024'te erişilecek olmasından heyecan duyduklarını belirtti.

"2024 yılı ikili ilişkilerde köşe taşı olacak"

Adalet Bakanı Koizumi, Türkiye ve Japonya'nın çeşitli alanlarda tarihi işbirliği ve yakın dostluğa sahip olduğunu belirtti.

Savunma Bakanı Kihara Minoru, Türk-Japon diplomatik ilişkilerinin 100. yılı olması dolayısıyla 2024 yılının ikili ilişkilerde köşe taşı olacağını söyleyerek, "Japonya ve Türkiye, okyanuslara nazır deniz ülkeleri ve deniz taşımacılığının güvenliği ile seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasının önemini paylaşmaktadır." dedi.

Kihara, iki ülkenin savunma işbirliğinin daha da geliştirilmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Türk musikisi dinletisinin sunulduğu resepsiyonda, davetliler, Türk mutfağının lezzetlerini tatma fırsatı buldu.