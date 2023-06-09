Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Elbasan ilini ziyaret etti

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Arnavutluk'un orta kesimlerinde bulunan Elbasan ilini ziyaret etti. Büyükelçi Atay, burada Elbasan Valisi Majlinda Perriu, Elbasan Belediye Başkanı Gledian Llatja, Aleksander Xhuvani Üniversitesi yetkilileri, akademisyen ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Arnavutluk'un orta kesimlerinde bulunan Elbasan ilini ziyaret etti.

Büyükelçi Atay, burada Elbasan Valisi Majlinda Perriu, Elbasan Belediye Başkanı Gledian Llatja, Aleksander Xhuvani Üniversitesi yetkilileri, akademisyen ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Atay, belediye başkanı Llatja ile ikili işbirliği konularını görüştüklerini söyledi.

Belediye başkanı Llatja'yı Arnavutluk'a geldiği ilk günlerden beri tanıdığını aktaran Atay, "Türk Kültür Haftası'nın geçen seneki bazı faaliyetlerini Elbasan'da yapmıştık. Dolayısıyla resmen de makamında bugün ziyaret ettik. İşbirliği yapabileceğimiz alanları ele aldık. Ayrıca kendisi Türkiye'yi yakından tanıyan bir isim. Türkiye'deki bazı belediyelerimizle de yakın işbirlikleri mevcut. Biz de Türk büyükelçiliği olarak bu işbirliklerini kolaylaştırıcı adımları atacağız." diye konuştu.

Atay, Elbasan'da yerleşik önemli Türk yatırımlarına, iş insanlarına ve Türk toplumuna gösterdiği yardım ve nezaket için Belediye Başkanı'na teşekkür ettiğini aktardı.

Belediye Başkanı Llatja da Türkiye ile olan işbirliklerini çok yönlü olarak nitelendirerek, "Elbasan'da faaliyeti gösteren, sadece Elbasan'ın değil, aynı zamanda Arnavutluk'un da ekonomik kalkınmasının ana motorlarından biri olan işletmeler Elbasan'ın Türkiye ile olan güçlü bağlantı noktasıdır." dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Elbasan'daki ana yatırımlarından birinin Elbasan'ın tüm öğrencilerini ağırlayan yapılardan biri olan yurt binası projesinin olduğunu vurgulayan Llatja, "Kültür alanında iyi bir işbirliğine sahibiz ve inanıyorum ki gelecekte de bunu devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Atay, Elbasan'daki temasları kapsamında Aleksander Xhuvani Üniversitesini de ziyaret ederek, burada Rektör Prof. Dr. Skender Topi ve akademisyenlerle görüştü, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yılı vesilesiyle üniversitede gerçekleşen söyleşide öğrencilerle buluştu.

Atay, buradaki söyleşide Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin mükemmel seviyede olduğunu ve bu ilişkileri yeni bir boyuta ilerletmeyi hedeflediklerini söyledi.???????