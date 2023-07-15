Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi 15 Temmuz darbe girişimi hakkında basın toplantısı düzenledi

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Akif Menevşe, Moritanyalı basın mensuplarına 15 Temmuz darbe girişimi hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, darbe girişimiyle ilgili video gösterimi ve resim sergisi yapıldı. Büyükelçi Menevşe, Moritanya hükümetine ve yöneticilerine destekleri için teşekkür etti.

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Akif Menevşe, 15 Temmuz hain darbe girişimi konusunda Moritanyalı basın mensuplarına yönelik basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçiliği'nde düzenlenen basın toplantısında, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlara ilişkin video gösterimi yapıldı.

Darbe girişimiyle ilgili resim sergisi de basın mensuplarından ilgi gördü.

Büyükelçi Menevşe, basın toplantısında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimi ve Türkiye'de demokrasinin güçlendirilmesi hakkında Moritanyalı gazetecileri bilgilendirdi.

Menevşe, darbe girişimi sonrasında Türkiye'ye destek açıklamasında bulunan ve ülkedeki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfına devredilmesi kararı alan Moritanya hükümetine ve yöneticilerine teşekkür etti.