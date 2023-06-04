Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal: Kriz zamanlarında dayanışma ve merhamet kendini gösterir

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Hollanda Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibinin (USAR) kuruluşunun 20. yılının kutlandığı törende konuştu. Ünal, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 1612'de başlamasına rağmen ilk temasın aslında 1566'da gerçekleştiğinin belgelendiğini anlattı. Büyükelçi Ünal, Osmanlı'nın 1916'da, Türkiye'nin 1953 ve 2021'de Hollanda'yı vuran sel felaketinden etkilenenlere yardım gönderdiğini anımsattı.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, "Uluslarımız, felaket zamanlarında, sınırları aşarak ve gerçek dostluk ruhunu göstererek yan yana durdu. Kriz zamanlarında dayanışma ve merhamet kendini gösterir." dedi.

Ünal, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde de arama kurtarma çalışmalarına katılan Hollanda Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibinin (USAR) kuruluşunun 20. yılının kutlandığı törende konuştu.

Büyükelçi Ünal, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra'nın da yer aldığı törene, "yabancı tek davetli" olarak katıldı.

Ünal, burada yaptığı konuşmada, "20 yıllık olağanüstü yolculuğunu kutlayan bu anlamlı olayda, bugün burada olmak benim için bir onur. Hollanda'nın USAR'ı, 1999'da Türkiye'yi vuran trajik depremlerden sonra kurmaya karar verdiği söylendi. O yüzden davetiniz çok anlamlı." ifadesini kullandı.

USAR ekibinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 kişi, 1 köpek ve bir kanaryayı kurtardığını söyleyen Ünal, "İnsanlığın tüm inançlarında bir canı kurtarmak, insanlığı kurtarmaktır. Yani sizler sadece gelecekteki aileleri değil, insanlığı da kurtardınız." diye konuştu.

Ünal, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 1612'de başlamasına rağmen ilk temasın aslında 1566'da gerçekleştiğinin belgelendiğini anlatarak, "Uluslarımız, felaket zamanlarında sınırları aşarak ve gerçek dostluk ruhunu göstererek yan yana durdu. Kriz zamanlarında dayanışma ve merhamet kendini gösterir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Ünal, Osmanlı'nın 1916'da, Türkiye'nin 1953 ve 2021'de Hollanda'yı vuran sel felaketinden etkilenenlere yardım gönderdiğini anımsattı.

Türk-Hollanda toplumunun, ortak arama ve kurtarma ekibi kurulması tavsiyesini hatırlatan Ünal, "Umarım 30. yılınızda burada duran ve bu fikrin gerçekleşmesini takdir eden farklı bir Türk Büyükelçisi olur." diye konuştu.

"Bir insanı kurtaran tüm dünyayı kurtarmıştır"

Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra da USAR üyeleriyle gurur duyduklarını söyledi.

"Bir insanı kurtaran tüm dünyayı kurtarmıştır." diyen Hoekstra, USAR'ın 20 yıldır bu prensiple çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

Hoekstra, USAR'ın farklı coğrafyalarda ve çok zor durumlarda önemli çalışmalar yürüttüğünü, son yıllarda Ukrayna ve Sudan'daki krizlerin yanı sıra Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenenlere de yardım ettiğini vurguladı.

USAR'ın, Hollanda'nın yardımsever yönünü dünyaya gösterdiğine işaret eden Hoekstra, "Çabalarınız Hollanda diplomasisine de büyük katkı sağlıyor." dedi.

Hoesktra, tören sonunda USAR görevlisi Martin Evers'e başarılarından dolayı Hollanda Kraliyeti'nin Onur Şilti'ni verdi.