Türkiye'nin kamikaze drone'ları Kosova-Sırbistan hattında gerilim yarattı

Türkiye'den Kosova'ya yapılan kamikaze drone teslimatı, Belgrad ve Priştina hattında gerginliğe neden oldu.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, 8 Ekim Çarşamba günü, Baykar'dan alındığını söylediği "binlerce" Skydagger kamikaze drone'unun ülkeye ulaştığını açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic buna tepki gösterdi.

Vucic sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada Türkiye'yi Osmanlı İmparatorluğu'nu canlandırmaya çalışmakla suçladı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ise Türkiye'yi savundu.

"Vucic, Türkiye gibi büyük bir NATO ülkesini tehdit edebileceğini zannediyor. NATO üyesi devletlerle yakın işbirliği yerine Rusya, Çin ve İran ile savunma ortaklığını ilerletmeye çalışıyor" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ilk açıklamalarından sonra geri adım atarak "fazla sert" tepki verdiğini söyledi.

Vucic 9 Ekim'de yaptığı açıklamada Erdoğan'ı "harika bir lider" olarak tanımladı.

Türkiye'den gelişmelerle ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Türkiye, Kosova 2008'de bağımsızlığını ilan ettiğinde onu ilk tanıyan ülkelerden biri olmuştu.

Diğer yandan Sırbistan ile ilişkileri de olumlu seyrediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son altı yılda üç kez Sırbistan'ı ziyaret etti.

Erdoğan 2024'teki Belgrad ziyareti sırasında iki ülkenin ilişkilerinde "altın çağını" yaşadığını söylemişti.

'Drone'lar üç ay erken teslim edildi'

Kosova Başbakanı Albin Kurti, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada Aralık ayında "Skydagger üreticisinin ana şirketi Baykar" ile sözleşme imzalandığını söyledi.

Resmi belgelere göre Skydagger'in çoğunluğu girişimci Mehmet Öztekin'e ait. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ise Haluk Bayraktar.

Bayraktar, Baykar'ın CEO'su.

Kurti, drone'ların normalde Ocak 2026'da teslim edilmesinin planlandığını ancak sevkiyatın üç ay erken yapıldığını söyledi.

Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Kosova Güvenlik Güçleri'nin bu drone'ları kullanmak üzere eğitildiğini de belirtti.

Kamikaze drone'lar gezici mühimmat olarak da biliniyor.

Patlayıcı yüklü bu SİHA'lar hedef aldıkları alanda geziniyor ve yalnızca hedefi bulduğunda saldırıyor.

Saldırı anında hem hedefi hem de kendisini yok ediyor.

Kosova daha önce de TB2 Bayraktar drone'ları almıştı.

Vucic: 'Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nu canlandırmayı tahayyül ediyor'

Kosova'nın bu açıklamalarına Sırbistan sert tepki gösterdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye'yi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararını ihlal etmekle suçladı.

"Türkiye'nin Batı Balkanlar'da istikrar istemediği ve bir kez daha Osmanlı İmparatorluğu'nu canlandırmayı tahayyül ettiği artık apaçık ortada. Sırbistan küçük bir ülke, ama mesajı net bir biçimde aldık!" diye ekledi.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararı, Kosova'ya uluslararası sivil ve güvenlik misyonu kurulmasına izin veren anlaşma.

Kosova ise Vucic'in açıklamaları karşısında Türkiye'yi savundu.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Vucic'in "barışı savunmalarına" destek olan NATO üyesi Türkiye'ye "arsızca" saldırdığını savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Osmani, X hesabından yaptığı açıklamada, "Vucic, Türkiye gibi büyük bir NATO ülkesini, komşu ülkeleri tehdit ettiği gibi tehdit edebileceğine inanıyor. NATO üye ülkeleriyle yakın çalışmak yerine, Rusya, Çin ve İran ile savunma iş birliğini ilerletiyor" dedi.

Osmani, NATO müttefikleriyle bağlarını güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

"Vucic de komşularına sürekli saldırmak yerine aynısını yapmaya çalışmalı. Ama sanırım geçmişe takılıp kalmış, sürekli başkalarını zorbalıkla meşgul" diye ekledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı 9 Ekim'de konuyla ilgili "fazla sert" tepki verdiğini söyledi ve Erdoğan'ı "harika bir lider" olarak tanımladı.

Vucic, "Türkiye ile ilişkilerimizin en iyi şekilde sürmesini istiyoruz. Türkiye'nin güneydoğusunu ve Türkiye'nin hak iddia ettiği bazı bölgeleri silahlandırsaydık bunun ne kadar sorunlu olabileceğini hayal edebilirsiniz" diye ekledi.

Türkiye ve Kosova arasında Ocak 2024'te eğitimden savunma sanayiye ve askeri istihbarata kapsamlı bir "Askeri Çerçeve Anlaşması" imzalamıştı.

Diğer yandan, Dışişleri Bakanlığı'na göre, Türkiye halihazırda Sırbistan'ın en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında Almanya, Çin, İtalya ve Rusya'dan sonra beşinci sırada yer alıyor.

Ülkenin Sırbistan'daki yatırımlarının toplam değeri son on yılda bir milyon dolardan 400 milyon dolara yükseldi.

Son yıllarda Türk müteahhitlik firmalarının faaliyetlerinde de artış yaşandı.

Bu alanda faaliyet gösteren firmalar 57 adet proje ile yaklaşık 923 milyon dolarlık iş hacmine sahip.