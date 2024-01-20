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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 3 ekip arkadaşını taşıyan Dragon adlı uzay aracı, başarıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi. Gezeravcı ve diğer astronotlar uzay istasyonuna giriş yaptı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 3 ekip arkadaşını taşıyan Dragon adlı uzay aracı, başarıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi. Gezeravcı ve Axiom-3 (Ax-3) görevinde yer alan diğer astronotlar Michael Lopez-Alegria, Marcus Wandt ve Walter Villadei, uzay istasyonuna giriş yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Alper Gezeravcı Türkiye Uzay Teknoloji Dünya Güncel Haberler

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