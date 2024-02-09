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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay görevi tamamlandı ve Dünya'ya iniş yaptı. Gezeravcı, ISS'de geçirdiği süre boyunca 13 bilimsel deney gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 19 Ocak'ta başlayan uzay görevi, bugün Dünya'ya inişiyle tamamlanmış oldu.

Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, SpaceX'e ait Dragon kapsülünün Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 19 Ocak'ta başarıyla fırlatılmasıyla başladı. Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçirdiği sürede 13 bilimsel deneye imza attı. Gezeravcı ve ekibi için 2 Şubat'ta ISS'de veda töreni gerçekleştirildi. Dönüş için planlanan ilk tarih olarak 3 Şubat belirlenirken hava koşullarının elverişli olmamasından dolayı ekibin ISS'den ayrılması 3 kez ertelenmişti.

7 Şubat Çarşamba günü ISS'den ayrılan mürettebatı taşıyan Dragon kapsülünün, bugün ABD yerel saatiyle 08.30'da(TSİ 16.30 civarı) Florida'da Daytona Beach bölgesinde okyanusa iniş yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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