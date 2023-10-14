Türkiye'nin Gazze'ye Yardım Uçağı Mısır'a Hareket Etti

Türkiye'nin Gazze'ye gönderdiği 3. yardım uçağı, Mısır'a hareket etti. Yardımlar arasında ilaç, tıbbi malzeme, gıda ve bebek malzemeleri bulunuyor.

TÜRKİYE'nin abluka altındaki Gazze'de Filistin halkı için gönderdiği 3'üncü yardım uçağı Mısır'a hareket etti.

Milli Savuma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerini Mısır'a ulaştıracak olan 3'üncü uçak da Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan bölgeye hareket etti. Gönderilen yardımlar arasında ilaç, tıbbi malzeme, dayanıklı gıda, konserve, battaniye ve çocuk bezi gibi malzemeler yer aldı. Türkiye'nin yardımları, Gazze'nin Mısır'a açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı'ndan Filistin tarafına ulaştırılacak. Türkiye'nin gönderdiği ilk yardımlar Sina Yarımadası'nın kuzeyinde yer alan Ariş'teki havalimanından Ariş Stadı'na nakledilmişti. Türkiye'nin yardımları Filistin Kızılayına teslim edilmek üzere hazırlanıyor.