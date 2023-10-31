Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı

Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Resepsiyona Cibutili bakanlar, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, diplomatik temsilciler ve Türk vatandaşları katıldı. Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Cenk Uraz, ilişkilerin dostluk ve karşılıklı saygı temelinde ilerlediğini vurguladı.

Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Başkent Cibuti'de düzenlenen resepsiyona, Cibutili bakanlar, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, farklı ülkelerin diplomatik temsilcileri, Büyükelçilik çalışanları ve Türk vatandaşları katıldı.

Resepsiyon kapsamında misafirlere, Cibuti'deki Türkiye Maarif Vakfı okulu bünyesindeki öğretmenler ve Türkiye'den gelen müzik grubu tarafından konser verildi.

Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Cenk Uraz, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Cibuti ile ilişkilerinin her alanda dostluk ve karşılıklı saygı temelinde kayda değer bir ilerleme kaydettiğini görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Uraz, "Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıllık tarihi boyunca siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda daima çağdaş standartları hedeflemiş ve bu doğrultuda adımlar atmıştır." dedi.