Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği'nde Mevlit Kandili Programı Düzenlendi

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği'nde Mevlit Kandili münasebetiyle düzenlenen programa Cezayir'de yaşayan Türk vatandaşları katıldı. Büyükelçi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programda, dünyaca ünlü Kur'an-ı Kerim hafızları Mehmet Bilir ile Mustafa Özyılmaz da yer aldı.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği'nde Mevlit Kandili münasebetiyle program düzenlendi.

Büyükelçi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa Cezayir'de yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Küçükyılmaz, programın açılışında yaptığı konuşmada, "Ülkemizden kilometrelerce uzakta sizlerle birlikte Mevlit Kandili'ni idrak ediyoruz." dedi.

Türkiye'den dünyaca ünlü Kur'an-ı Kerim hafızları Mehmet Bilir ile Mustafa Özyılmaz'ın programa katıldıklarına dikkati çeken Küçükyılmaz, "Onlar buraya sizinle buluşmak için geldiler." ifadelerini kullandı.

Küçükyılmaz, önümüzdeki yıl için daha büyük bir etkinlik planladıklarını belirterek, seneye daha coşkulu bir program olmasını temenni ettiğini vurguladı.

Bilir ile Özyılmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.