Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, engelli çocuklar için çikolata fabrikası gezisi düzenledi

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te sosyal konutlarda kalan 100 işitme engelli ve engelli ailelerin çocukları için çikolata ve gofret fabrikasına gezi turu düzenledi. Büyükelçi Ahmet Sadık Doğan ve eşi Mariya Doğan'ın sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Türk yatırımcı Osman Taşar'ın Şopokov kentindeki çikolata ve gofret fabrikasına düzenlenen geziye 45 çocuk katıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te sosyal konutlarda kalan 100 işitme engelli ve engelli ailelerin çocukları için çikolata ve gofret fabrikasına gezi turu düzenledi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve eşi Mariya Doğan'ın sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Türk yatırımcı Osman Taşar'ın Şopokov kentindeki çikolata ve gofret fabrikasına düzenlenen geziye 45 çocuk katıldı.

Burada çocuklar gruplara ayrılarak fabrika içerisinde üretimin ilk aşamasından son paketleme aşamasına kadar her bölümü gezdi ve çikolata yapımına ilişkin bilgi aldı.

Çocuklara ayrıca, çikolata ikram edildi ve hediye verildi.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü vesilesiyle Aruna adlı Çocuk Geliştirme Merkezi'nde okuyan 45 öğrenciyi çikolata ve gofret fabrikasını gezdirerek, sosyal yardıma ihtiyaç duyan çocuklara yardım eli uzatmayı amaçladıklarını belirtti.

Türkiye ile Kırgızistan arasında aile ve çocuk sağlığının yanı sıra sosyal yardımlaşma konularında da ilişkilerin geliştiğini söyleyen Doğan, büyükelçilik olarak sosyal yardımlaşma projelerine devam edeceklerini ifade etti.

Doğan, çikolata ve gofret fabrikasına düzenlenen gezi turuna katılan çocukların çok memnun kaldıklarını kaydetti.

" Türkiye'nin desteğini hep görüyoruz"

Fabrikadaki gezi turuna katılan çocukların eğitim gördüğü Aruna Çocuk Geliştirme Merkezi Müdürü Şehrizada Askerova, başında bulunduğu merkezin Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) girişimleriyle 2019'da kurulduğunu belirterek, Türkiye'nin desteğini hep gördüklerini söyledi.

Gezi turuna katılan çocuklar için çok mutlu bir gün olduğunu ve tükettikleri tanınmış çikolata markasının fabrikasını ziyaret etmekten büyük keyif aldıklarını anlatan Askerova, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan ve eşi Mariya Doğan ile fabrika sahibi Taşar'a teşekkür etti.

Kırgızistan'da 1994'ten bu yana yaşayan fabrikanın sahibi Osman Taşar da çocukların ufkunun genişletilmesi adına yapılan sosyal dayanışma projesine destek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.