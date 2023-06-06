Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan, Ürdün'ün İrbid kentinde işbirliği imkanlarını ele aldı

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan, Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid kentine yaptığı ziyarette, yetkililerle ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında muhtemel işbirliği imkanlarını ele aldı.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan, Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid kentine yaptığı ziyarette, yetkililerle ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında muhtemel işbirliği imkanlarını ele aldı.

Beraberindeki heyetle Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid kentine giden Büyükelçi Ozan, önce kentin valisi Rıdvan el-Atum ile ofisinde bir araya geldi.

Görüşmede, Atum kentte altyapı imkanlarının tamamlanmış olduğunu ve yatırım çeken faktörlerin var olduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Ozan ise köklü ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesi için büyük bir etken olduğunu kaydetti.

Daha sonra Yermuk Üniversitesi'ni ziyaret eden Ozan, Rektör İslam el-Messad tarafından karşılandı. Ozan Türkçe eğitimi konusunda özel bir bölümü olan üniversitede Türk dile öğrencilerinin etkinliklerine katıldı.

Büyükelçi Ozan, İrbid Belediye Başkanlığı ve Sanayi Odası'nı da ziyaret etti.