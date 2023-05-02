Türkiye, Meksikalı arama kurtarma köpeği Preto'ya Alman çoban yavrusuyla teşekkür etti

Türkiye, Meksika’nın Şubat ayındaki arama kurtarma köpeklerini göndermesine minnettarlığını göstermek ve Türkiye'de ölen Preto adlı köpeğin mirasını yaşatmak için bir Alman çoban köpeği yavrusunu Meksika’ya yolladı.

Türkiye, Meksika’nın Şubat ayındaki arama kurtarma köpeklerini göndermesine minnettarlığını göstermek ve Türkiye'de ölen Preto adlı köpeğin mirasını yaşatmak için bir Alman çoban köpeği yavrusunu Meksika’ya yolladı.

Türkiye, yavru köpeğin arama kurtarma çalışmalarında ölen Preto’nun “mirasını devam ettirmesini” umduğunu belirtti.

Meksika’da Türkiye’nin hediyesinin “insani yardımın limit ya da sınır bilmediğini gösterdiğini” söyledi.

Yavru köpeğe henüz bir isim verilmedi.

Ülkedeki ve ülke dışındaki görevler için arama kurtarma köpeği yetiştiren Meksika Savunma Bakanlığı üç olası ismi oylamaya sundu. Preto 2, Arkadaş ya da Yardım.

Sık sık depremlerin yaşandığı Meksika’da, felaket sonrası arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere, sivil ve askeri ekipler tarafından yetiştiriliyor.

Köpekler, ülkenin orta kesimini 2017’de vuran depremin ardından çok sayıda yaşam kurtaran köpekler büyük ilgi görmüştü.

Daha sonra 6 Şubat’ta Türkiye ve Suriye’yi vuran depremlerin ardından, Meksika kısa sürede enkaz altından yaşam kurtarabilen arama kurtarma köpeklerini yolladı.

Bu köpekler arasında, enkaz altından bir kadın ve erkeği çıkartan 9 yaşındaki Alman çoban köpeği de vardı.

Preto, Türkiye’de öldü. Eğiticisi, köpeğin düşen enkaz nedeniyle öldüğü iddialarını reddetti ve hayvanın, uzun yolculuk ve çok soğuk koşullar altında saatlerce arama kurtarma çalışmalarına katıldığı için “yorgunluktan” öldüğünü söyledi.

Meksika Savunma Bakanlığı, Facebook sayfasında da Türkiye’nin hediye ettiği yavruyu “kolları açık bir şekilde” beklediklerini ve “Preto’nun pati izlerinden gitmesini umduğunu” belirtti.