Türkiye, Meksika'ya Proteo'nun Anısına Yavru Köpek Gönderdi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarına katılan Meksikalı ekibin köpeği Proteo, hayatını kaybetmişti. Türkiye, Proteo'nun anısına yavru bir Alman çoban köpeği yolladı. Yavru köpek, Meksika'ya ulaştı.

Türkiye'nin Kahramanmaraş ilinde, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından onlarca ülke arama kurtarma ekiplerini etkilenen illere yolladı. Meksika Savunma Bakanlığı'na bağlı kurtarma ekibi, beraberinde arama kurtarma köpeklerini de getirdi. Bu köpeklerden biri olan Proteo, arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşamını yitirdi. Türkiye, Proteo'nun anısına Meksika'ya yavru Alman çoban köpeği yolladı. Yavru köpek, Meksika'ya ulaştı.