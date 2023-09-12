Türkiye, Libya'ya yardım malzemelerini uçaklarla ulaştırdı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'da yaşanan doğal afete ilişkin yardım malzemelerinin Hava Kuvvetlerinin uçaklarıyla Libya'ya ulaştırıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Türkiye, kasırga felaketi nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulunan dost ve kardeş ülke Libya'ya yardım elini uzatan ilk ülke oldu. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla, AFAD'ın arama-kurtarma ekipleri ile yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırdık" ifadelerine yer verdi. - ANKARA