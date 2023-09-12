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Türkiye, Libya'ya yardım malzemelerini uçaklarla ulaştırdı

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Milli Savunma Bakanlığı, Libya'da yaşanan doğal afete ilişkin yardım malzemelerinin Hava Kuvvetlerinin uçaklarıyla Libya'ya ulaştırıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'da yaşanan doğal afete ilişkin yardım malzemelerinin Hava Kuvvetlerinin uçaklarıyla Libya'ya ulaştırıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Türkiye, kasırga felaketi nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulunan dost ve kardeş ülke Libya'ya yardım elini uzatan ilk ülke oldu. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla, AFAD'ın arama-kurtarma ekipleri ile yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırdık" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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