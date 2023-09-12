Türkiye, Libya'ya yardım için 3 uçak gönderiyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Libya'da meydana gelen kasırga nedeniyle oluşan sel felaketine destek ve yardım sağlanması çalışmaları kapsamında, insani yardım ve arama-kurtarma ekibi içeren 3 uçak gönderileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Libya'da meydana gelen kasırga nedeniyle, kardeş Libya'ya destek ve yardım sağlanmasına yönelik çalışmalarımıza ilgili kurumlarımızla eşgüdüm içerisinde ara vermeksizin devam ediyoruz. Bu çerçevede, Bakanlığımız koordinasyonuyla Libya'ya insani yardım ve arama-kurtarma ekibi içeren üç uçak gönderiyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi, bu zor gününde de dost ve kardeş Libya'nın yanındadır ve her türlü desteği sağlamaya hazırdır" denildi.