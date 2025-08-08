Türkiye, İsrail'in Gazze'deki Askeri Harekatını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki askeri harekatını genişletme kararını sert bir dille kınayarak, uluslararası topluma sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki askeri harekatını genişletme yönündeki kararını en güçlü şekilde kınadıklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in bölgedeki yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşamasını teşkil eden, Gazze'deki askeri harekatını genişletme yönündeki kararını en güçlü biçimde kınıyoruz. Fundamentalist Netanyahu hükümetinin Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımı sürdürmek ve işgali genişletmek için attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ağır darbe vurmakta; bölgesel istikrarsızlığı artırmakta ve insani krizi daha da derinleştirmektedir. Bölgemizde kalıcı barışın tesisi ancak uluslararası hukukun üstünlüğü, diplomasinin önceliği ve temel insan haklarının korunmasıyla mümkün olacaktır. İşgalci İsrail, savaş planlarını derhal durdurmalı, Gazze'de ateşkesi kabul etmeli ve iki devletli çözüm doğrultusunda müzakerelere başlamalıdır" denildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Uluslararası topluma da çağrı yapılarak, "Gazze'yi yaşanmaz hale getirmek suretiyle Filistinlileri kendi topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan bu kararın uygulanmasını önlemek üzere uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye ve BM Güvenlik Konseyi'ni İsrail'in uluslararası hukuka ve insani değerlere aykırı eylemlerini önleyecek bağlayıcı kararlar almaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

