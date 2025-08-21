Türkiye, İsrail Gemilerine Giriş Yasağı Getirdi

Güncelleme:
Türkiye, İsrail bayraklı veya sahibi olduğu gemilerin ülkeye girişini yasaklayarak, Türk bayraklı gemilerin de İsrail'e gitmesini engelledi. İlişkili yüklerin Türkiye limanlarında işlenmesi de yasaklandı.

İSRAİL bayraklı ya da İsrail sahipli gemilerin Türkiye'ye gelişine, Türk bayraklı gemilerin de İsrail'e gidişine yönelik tam kısıtlama getirildi.

Liman başkanlıklarınca alınan karara göre; İsrail bayraklı veya İsrail sahipli gemilerin ülkeye girişi ve Türk bayraklı gemilerin İsrail'e gitmesini yasaklandı. Bu kapsamda; İsrail ile ilişkili yüklerin Türkiye limanlarında, konteyner aktarmaları dahil, işlemlerine izin verilmeyecek. Armatörlerden gemilerinin işletmelerinin İsrail ile bağlantılı olmadığı ve İsrail'e yönlendirilecek yük veya askeri malzeme taşımadıklarına dair sorumluluk imzası vermelerini talep edilecek.

