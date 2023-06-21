Türkiye, İran ve Rusya arasındaki Suriye toplantısından ortak bildiri yayınlandı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, İran ve Rusya arasında gerçekleştirilen 'Suriye' konulu toplantıda alınan kararları açıkladı. Taraflar, Suriyelilerin ülkelerine güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşlerinin sağlanması için Suriye içinde gerekli koşulların oluşturulmasının ve bu dönüşlerin kolaylaştırılmasının gerekliliğini kaydetti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da; Türkiye, İran ve Rusya arasında gerçekleştirilen ' Suriye' konulu toplantıyla ilgili, "Taraflar, Suriyelilerin ülkelerine güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşlerinin sağlanması için Suriye içinde gerekli koşulların oluşturulmasının ve bu dönüşlerin kolaylaştırılmasının gerekliliğini kaydetmişlerdir" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantılardan 20'ncisinin 20-21 Haziran 2023 tarihlerinde Astana'da düzenlendiği belirtilerek, Türkiye'nin toplantıda Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar başkanlığındaki bir heyetle temsil edildiği ifade edildi.

"Taraflar bu çerçevede, Anayasa Komitesi'nin müteakip turunun bir an evvel gerçekleştirilmesi hususunda çağrıda bulunmuşlardır. Taraflar, 6 Şubat depremlerinin yarattığı ağırlaşan insani durumdan duyulan endişeyi dile getirerek, insani yardımların Suriye'nin bütününe yönelik olarak kesintisiz bir şekilde sürdürülmesinin önemini vurgulamış, bu bağlamda BM sınır ötesi mekanizmasına ilişkin 2672 sayılı BMGK kararı temelinde insani yardımların artırılarak devamının önemine vurgu yapmışlardır. Taraflar, Suriyelilerin ülkelerine güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşlerinin sağlanması için Suriye içinde gerekli koşulların oluşturulmasının ve bu dönüşlerin kolaylaştırılmasının gerekliliğini kaydetmişlerdir. Toplantı vesilesiyle, Astana Süreci'nin gözlemci üyeleri ve BM kuruluşları ile ikili görüşmeler de yapılmıştır."