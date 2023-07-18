Türkiye ile Katar Arasında Diplomatik İlişkilerin 50. Yıldönümü Kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti sırasında Türkiye ile Katar arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50'nci yıldönümü nedeniyle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani arasında ortak bildiri imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti sırasında Türkiye ile Katar arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50'nci yıldönümü nedeniyle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani arasında ortak bildiri imzalandı.

İmzalanan ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:

Siyasi, diplomatik, ekonomik ve ticari alanlardaki stratejik ilişkilerimiz ve ikili işbirliğimiz temelinde ve iki ülkenin bilge liderlerinin direktifleri doğrultusunda, iki kardeş ülke ve halkların yararına ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin sürekliliğini sağlamak için çeşitli alanlarda koordinasyon sağlamak üzere ortak çabalarımızı sürdürme kararlılığındayız."