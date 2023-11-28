Türkiye, Gazze'ye insani yardımların geçişini destekliyor

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Aslı Güven, Türkiye'nin 7 Ekim'den bu yana insani yardımların (Gazze'ye) acil ve engellenmeden geçişi ile uluslararası hukuka tam uyumu desteklediğini söyledi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Aslı Güven, Türkiye'nin 7 Ekim'den bu yana insani yardımların ( Gazze'ye) acil ve engellenmeden geçişi ile uluslararası hukuka tam uyumu desteklediğini söyledi.

BM Genel Kurulu oturumunda konuşan Güven, İsrail ile Hamas arasında varılan uzlaşıyla verilen "insani aranın" Gazze'ye daha fazla yardımın ulaşmasına ve kalan esirlerin güvenli şekilde dönmesine yol açmasını umduklarını dile getirdi.

Güven, bölgede ateşkesin daha fazla şiddet ve acıyı önleyebileceğine dikkati çekerek Türkiye'nin 7 Ekim'den bu yana insani yardımların acil ve engellenmeden geçişi ile uluslararası hukuka tam uyumu desteklediğini vurguladı.

Gazze'de yerinden edilmiş insanların barındığı BM tesisleri dahil sivillerin ve altyapının korunması gerektiğini belirten Güven, "Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine son verilmelidir." dedi.

Güven, "Türkiye şu ana kadar 11 uçakla 200 tonun üzerinde insani yardımı Mısır'daki havaalanına gönderdi. Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nden 88 hastayı tedavilerine devam etmek üzere Türkiye'ye naklettik." şeklinde konuştu.

Bölgede 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının neredeyse 15 bini bulduğunu söyleyen Güven, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu siviller ile hastaneler, camiler, kiliseler, okullar ve mülteci kampları gibi yerlerin sürekli bombardıman altında olduğunu ifade etti.

Güven, evlerin neredeyse yarısının yıkıldığını ve 2 milyonun üzerindeki Filistinlinin acil insani yardıma ihtiyacı olduğunun altını çizerek, "Toplu cezalandırma ve zorla yerinden etme eylemlerine maruz kalıyorlar, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk sürekli ihlal ediliyor." ifadesini kullandı.

Sahada görev alan BM kuruluşları ve insani yardım görevlilerini taktir ettiklerini belirten Güven, "Bu onurlu görevde hayatını kaybeden 100'den fazla cesur BM personeli için en derin taziyelerimizi ifade ediyoruz." dedi.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ve üyelerinin bu savaşı durdurmak için "kaçamayacakları özel sorumlulukları olduğuna" dikkati çeken Güven, "Genel Kurul'un acil özel oturumunda aldığı ve bizim de desteklediğimiz insani yardım kararı, İsrail'in saldırganlığına karşı uluslararası toplumun en güçlü sesi ve ortak tutumu olmaya devam etmektedir." diye konuştu.

Güven, Filistinlilerin ekonomik hakları dahil, temel haklarının onlarca yıldır haksızca ellerinden alındığına işaret ederek, Türkiye'nin iki devletli çözümü ve 1967 sınırlarında Doğu Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olduğu kalıcı çözüme yönelik tüm çabalara olan desteğini yineledi.