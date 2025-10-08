Türkiye, Gazze'nin Yeniden İnşası ve Barış Sürecini Ele Alacak

GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASINA VE GELECEĞİNE DAİR TÜRKİYE'NİN GÖRÜŞLERİ DİLE GETİRİLECEK

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın ev sahipliğinde 9 Ekim 2025 tarihinde Paris'te düzenlenecek olan Gazze konulu toplantıda, ABD Başkanı Trump tarafından 29 Eylül 2025 tarihinde açıklanan, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesine yönelik planın uygulanmasına ilişkin hususların ele alınması öngörülüyor. Toplantı vesilesiyle katılımcılar, BM 80'inci Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında Fransa ve Suudi Arabistan'ın eş başkanlığında düzenlenen 'Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin Üst Düzey Uluslararası Konferansı'na müteakip gelişmeleri ve bazı Batılı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma kararlarının yansımalarını da ele alma imkanı bulacakları aktarıldı. Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantıya, New York'ta ABD Başkanı Trump'la gerçekleştirilen toplantıya da katılmış olan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Gazze Temas Grubu ülkeleriyle ( Türkiye, Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Endonezya ve BAE) birlikte; ABD, İtalya, Birleşik Krallık, Almanya, İspanya, Kanada ve AB temsilcileri davet edildi. Bakan Fidan'ın Paris'teki toplantıda; Türkiye'nin, Gazze'de ateşkesin ve barışın sağlanması için yürütülen müzakerelere ve sürecin ilerletilmesine yönelik değerlendirmelerini paylaşması, Gazze'de acil ateşkesin sağlanmasının, insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasının ve iki devletli çözüm temelinde nihai barışın tesis edilmesinin öncelik taşıdığını bir kez daha vurgulaması bekleniyor. Ayrıca, Gazze'nin yeniden inşasına ve geleceğine dair Türkiye'nin görüşlerini dile getirmesi ve Türkiye'nin, Filistin halkının vazgeçilmez haklarını kararlılıkla savunmayı sürdüreceğini teyit etmesi öngörülüyor.