Türkiye, Gazze'deki Rehinelerin Cesetleri İçin Görev Gücüne Katılacak

Reuters haber ajansına göre, Türkiye, Gazze'de yerleri bilinmeyen İsrailli rehinelerin cesetlerinin bulunması için çalışacak görev gücüne katılacak.

İsrail ile birlikte, görev gücündeki diğer ülkeler ABD, Katar ve Mısır olacak.

Ajans haberini ismi açıklanmayan üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdı.

Türkiye, sözkonusu ülkelerle birlikte İsrail ve Hamas arasındaki Trump'ın 20 maddelik barış planının müzakelerin üçüncü aşamasına katılmıştı.

İsrail basını Mısır'daki müzakerelerde kararlaştırılan görev gücünde İsrail ile birlikte ABD, Katar ve Mısır'ın yer alacağını yazdı, Türkiye'den ise bahsetmedi.

Jerusalem Post yayını ise görev gücünün rehinelerin cesetlerinin kalıntılarını bina enkazları gibi ulaşılması zor yerlerde arayacağını ve amacının ilk 72 saatte bunları geri götürmek olduğunu söylüyor.

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de tarafların planın ilk aşamasında anlaştığını duyurdu.

Hem Hamas hem de İsrail bu gelişmeyi doğruladı.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik düzenlediği "Aksa Tufanı" saldırılarında çoğu sivil yaklaşık 1200 kişi öldürülü ve 250 kişi rehin alı.

İsrail'in bu saldırının ardından Gazze'de geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Gazze'deki Hamas bağlantılı Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre iki yıllık savaşta yaklaşık 20 bini çocuk olmak üzere 66 binden fazla Filistinli öldürüldü.