Türkiye, Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü'nde Görev Almaya Hazır

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Gazze ateşkes anlaşması çerçevesinde kurulması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev almaya hazır olduğunu açıkladı. Bakanlık yetkilileri diplomatik istişarelerin devam ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Gazze ateşkes anlaşması çerçevesinde kurulması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'nde görev üstlenmeye hazır olunduğunu açıkladı.

Bakanlık yetkilileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlıklarına devam ettiğini de duyurdu.

Yapılan açıklamada, " Türkiye ateşkes anlaşmasının dört garantör ülkesinden biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askeri istişareleri sürdürmektedir" denildi.

MSB yetkilileri, Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev tanımıyla ilgili de şunları sıraladı:

Bu açıklamadan bir gün önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türk askerinin Gazze'de görev alması olasılığa olumsuz yaklaştığını ima etti.

Netanyahu 22 Ekim'de ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile İsrail'de görüştü.

Vance'in Türkiye'nin Gazze'de "yapıcı" bir rol üstlenebileceğini söylemesinden bir gün sonra yapılan bu görüşmede Netanyahu'ya Türk güvenlik güçlerinin Gazze'de potansiyel varlığı ile ilgili fikri soruldu.

Netanyahu'nun ilk cümlesi "Bu konuda birlikte karar vereceğiz" oldu.

Ardından "Bu konuda çok net fikirlerim var. Bunların neler olduğunu tahmin etmek ister misiniz?" dedi.

J.D. Vance, yabancı güçlerin Gazze'de görev yapması konusunda İsrail'e dayatma yapmayacaklarını söylemişti.

Donald Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile birlikte 21 Ekim'de İsrail'e giden Vance, "Hangi birliklerin konuşlandırılacağına İsrail karar verecek. Ve Başbakan Netanyahu'nun bu konuda fikirleri olacağından eminim. Ancak burada herkesin bir rolü olduğunu düşünüyoruz" demişti.

Hamas liderliği üzerinde etkisi olan Türkiye ve Katar cephesinde de ateşkesin devamı ve diğer aşamaları konusunda girişimler var.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, 21 Ekim'de Hamas yöneticileriyle Doha'da bir araya geldi

Bu görüşmeye ilişkin Fransız AFP haber ajansına konuşan bir Türk yetkili, Gazze görev gücü ve Hamas'ın geleceği konusunda somut karar olmadığını söyledi.

Aynı yetkili, bu konuların "İsrail ve ABD'nin süreçte nasıl konumlanacağına bağlı olacağını" ifade etti.

Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi kuruldu

Gazze ateşkes anlaşması çerçevesinde İsrail'in güneyindeki Kiryat Gat'ta Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi kuruldu.

Bu merkezde 200 kadar ABD askerinin görev alacak.

21 Ekim'de İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, az sayıda İngiliz subayının da bu koordinasyon merkezinde görev alacağı açıklandı.

İsrail ve Hamas, 12 Ekim'de imzalanan ateşkes ile ilgili karşılıklı olarak birbirlerini ihlalle suçluyor.

Ancak iki taraf da yer yer yaşanan çatışmalara karşın ateşkese bağlı olduklarını söylüyor.

Rehine cenazeleri konusu da gerginlik yaratmayı sürdürüyor.

21 Ekim itibariyle halen Gazze'de 13 rehine cenazesi olduğu düşünülüyor.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
