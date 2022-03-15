Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden BBC Türkçe haberlerine ödül ve övgü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından her yıl düzenli olarak verilen Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'nin 2021 sonuçları açıklandı. Ödüllerde BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici'nin "Bir insan kaçakçısı anlatıyor" haberi internet röportaj dalında ödüle layık görüldü. Neyran Elden'in "Marmara Denizi'nde salya" başlıklı haberi ise aynı dalda övgüye değer bulundu.

TGC'nin bu yıl 62.'si düzenlenen 2021 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'nde BBC Türkçe, ödüle ve övgüye layık görüldü.

Mahmut Hamsici'nin "Bir insan kaçakçısı anlatıyor" başlıklı haberine, internet kategorisinde röportaj ödülü verildi.

Seçici kurulu ayrıca, aynı kategoride, Neyran Elden'in hazırladığı "Marmara Denizi'nde salya - Müsilajın su altındaki sonuçlarından korkuyoruz" başlıklı haberini övgüye değer gördü.

Mahmut Hamsici, haberinde Van'daki bir insan kaçakçısıyla görüşmüştü.

İsminin yazılmaması, çekimlerde yüzünün görülmemesi ve videosunda gerçek sesinin kullanılmaması şartıyla BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan kaçakçı, düzensiz göçmenleri Afganistan'dan Türkiye'ye getiren sistemin nasıl işlediğini .

Neyran Elden ise haberinde Marmara Denizi kıyısındaki Erdek sahilinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Profesör Mustafa Sarı ile birlikte dalış yaparak, denizin altındaki müsilajı . Dalış sırasında, müsilaj tarafından çevrelenmiş, hayatları tehdit altında olan sünger kümelerini, deniz tabanında yüzeyleri müsilaj ile kaplı olan pinaları ve diğer deniz canlılarını görüntülenmişti.

Kazananların tam listesi şöyle:

BASIN - HABER ÖDÜLLERİ

Siyasal Haber Ödül:

Cumhuriyet Gazetesi'nde 25-26-28 Haziran 2021 tarihlerinde yayınlanan "SBK uçağı kimleri uçurdu?" başlıklı haberiyle Tuncay Mollaveisoğlu.

Siyasal Haber Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, Hayati Arıgan'ın Sözcü Gazetesi'nde 11 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan "Bakanın iki danışmanı sabıkalı çıktı" başlıklı haberini övgüye değer gördü.

Ekonomi Haber Ödülü:

BirGün Gazetesi'nde 15 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan "Sınır ötesi beceriksizlik" başlıklı haberiyle Nurcan Gökdemir.

Ekonomi Haber Övgü;

Seçici Kurul ayrıca, Ufuk Korcan'ın Dünya Gazetesi'nde 30 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan "Türkiye'deki sosyal medya hissecileri 'Sülün Osman' gibi" başlıklı haberini övgüye değer gördü.

Toplum Haber Ödülü:

Cumhuriyet Gazetesi'nde 10-15-18 Temmuz 2021 tarihlerinde yayınlanan "Kuran kursunda kuşkulu olay - 12 yaşındaki çocuk nasıl intihar eder?" başlıklı haberiyle Kayhan Ayhan.

Toplum Haber Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, Çiğdem Yılmaz ve Ali İhsan Öztürk' ün Milliyet Gazetesi'nde 26-28 Temmuz 2021 tarihlerinde yayınlanan "Adım adım göç yolu" başlıklı haberini övgüye değer gördü.

Eğitim Haber Ödülü:

BirGün Gazetesi'nde 1 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan "Barajı düşürmek bu gerçeği örtmez" başlıklı haberiyle Mustafa Kömüş.

Eğitim Haber Övgü:

Seçici Kurul ayrıca Sultan Uçar'ın Sözcü Gazetesi'nde 11 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini AKP Tarihine çevirdiler" başlıklı haberini övgüye layık gördü.

Sağlık Haber Ödülü:

Sabah Gazetesi'nde 24 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan "Bir baba iki DNA" başlıklı haberiyle Fatih Ulaş.

Sağlık Haber Övgü:

Mert İnan'ın Milliyet Gazetesi'nde 7 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan "Trakya'da zehir taştı" başlıklı haberini övgüye değer gördü.

Kültür Sanat Magazin Haber Ödülü:

BirGün Gazetesi'nde 23 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan "Bale spor değil sanattır' isyanı" başlıklı haberiyle Işıl Çalışkan.

Kültür Sanat Magazin Haber Övgü:

Seçici Kurul ayrıca Hazal Ocak'ın, Cumhuriyet Gazetesi'nde 21-30 Mayıs 2021 tarihlerinde yayınlanan "İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde skandal taşınma" başlıklı haberini övgüye değer gördü.

Köşe Yazısı Ödülü:

Dünya Gazetesi'nde 27 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan "Korona'dan paydaşlar kapitalizmine" başlıklı yazısıyla Osman Ulagay.

Köşe Yazısı Övgü:

Seçici Kurul ayrıca Meryem Akgün'ün, Karadeniz Gazetesi'nde 29 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan "Anlamak için soruyorum" başlıklı yazısını övgüye değer gördü.

Araştırma Ödülü:

Milliyet Gazetesi'nde 18-22 Temmuz 2021 tarihleri arasında yayınlanan "Marmara'nın katilleri" başlıklı araştırmasıyla Cihat Aslan ve Osman Can Erok.

Araştırma Övgü:

İlayda Kaya'nın Cumhuriyet Gazetesi'nde 1 Kasım-12 Aralık 2021 tarihlerinde yayınlanan "Şırnak bu aileye teslim" başlıklı araştırması ise övgüye değer görüldü.

Röportaj - Söyleşi Ödülü:

Hürriyet Gazetesi'nde 8 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan "Bizi evlere kapatamazlar" başlıklı röportajıyla Fevzi Kızılkoyun.

Röportaj - Söyleşi Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, Mehmet Kızmaz'ın Cumhuriyet Gazetesi'nde 29 Kasım-11 Aralık 2021 tarihlerinde yayınlanan "Ülkeyi yakan gerçek yoksulluk" başlıklı röportajını övgüye değer gördü.

Sayfa Düzeni Ödülü:

Birinci Sayfa Düzeni Ödülü:

BirGün Gazetesi'nde 24 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan birinci sayfasıyla Barış Can Sarıkaş.

Birinci Sayfa Düzeni Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, Barış Baş'ın Milliyet Gazetesi'nde 30 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan "birinci sayfa"sını övgüye değer gördü.

İç Sayfa Düzeni Ödülü:

Milliyet Gazetesi'nde 22 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan "5. Sayfa"sıyla Murat Akkuş, ödüle değer bulundu.

İç Sayfa Düzeni Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, Osman Ortakçı'nın Milliyet Gazetesi'nde 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan 12-13. Sayfasını övgüye değer gördü.

Karikatür Ödülü:

Milliyet Gazetesi'nde 13 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan "Bayram Hatırası" karikatürüyle Ercan Akyol.

Karikatür Övgü:

Ayrıca, Zafer Temoçin'in Cumhuriyet Gazetesi'nde 23 Mart 2021 tarihinde yayınlanan karikatürü övgüye değer görüldü.

Fotoğraf Ödülü:

BirGün Gazetesi'nde 28 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan "Gücünün kaynağı haklılığı" fotoğrafıyla Eren Dağıstanlı.

Fotoğraf Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, Anadolu Ajansı muhabiri Şebnem Coşkun'un 17 Nisan 2021 tarihinde Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan "Kovid'le doğanlar" fotoğrafını övgüye değer gördü.

TELEVİZYON-RADYO ÖDÜLLERİ

TV Haber Ödülü:

Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) 30 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan "Kadına bıçaklı şiddeti DHA muhabirleri önledi" başlıklı haberiyle Derya Evren ve İsmail Hakkı Seymen.

TV Haber Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, İlkay Dikici ve Bilal Söyleyenoğlu'nun Tvnet'de 3 Ağustos 2021 tarihinde tvnet'de yayınlanan "Alevlerden çıkan adam" başlıklı haberini övgüye değer gördü.

TV Haber Araştırma Ödülü:

Haber Global TV'de 26 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan "Taliban kadrolarını yetiştiren Hakkani Örgütü'nün medresesi" başlıklı araştırmasıyla Benan Kepsutlu ve Kıvanç Tunçbaş.

TV Haber Araştırma Övgü:

Kurul ayrıca, Nazlı Yerebasmaz ve Kenan Özcan'ın Fox TV'de 13-14-15 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan "Almanya Bizi Kıskanıyor mu?" başlıklı araştırmasını övgüye değer gördü.

TV Haber Program Ödülü:

Halk TV'de 5 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan "Açıkça" haber programı ile Gökmen Karadağ.

TV Haber Program Övgü:

Zülfikar Ali Aydın'ın Habertürk TV'de 1 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan Satır Arası haber programı ise övgüye değer gördü.

TV Belgesel Ödülü:

Gain Medya'da 3-17 Ekim 2021 tarihinde yayınlanan "Çağ yangını" belgeseliyle Çınar Oskay, Begüm Soydemir ve Gözde Demirel Kuru .

TV Spor Programı Ödülü:

TRT Spor Yıldız'da 6 -11 Mayıs 2021 tarihlerinde yayınlanan "Olimpiyat anıları" Spor programıyla Yağmur Nazik.

TV Kamera Çalışması Ödülü:

1 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan "Gelinliğim yanacak deyip, gözyaşı döktü" çalışmasıyla DHA'dan Ahmet Turhan Altay.

TV Kamera Çalışması Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, İhlas Haber Ajansı'ndan (İHA) Ahmet Faruk Sarıkoç'un 3 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan "İstanbul Boğazı'nda Yunus Şöleni" çalışmasını övgüye değer gördü.

Radyo Ödülü:

TRT Radyo 1'de 25 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan "Derin Mavi" programıyla ödülüyle Aybeniz Ece Uçan .

Radyo Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, Seda Uslu Sarıoğlu'nun TRT Radyo 1'de 12 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan "Ya olmasaydı" programını övgüye değer gördü.

İNTERNET ÖDÜLLERİ

Haber Ödülü:

Pelin Ünker ve Serdar Vardar DW Türkçe'de 3-10 Ekim ve 6-10 Aralık 2021 tarihlerinde yayınlanan "Pandora Papers" başlıklı haberleriyle ödüle değer bulundu.

Haber Övgü:

Seçici Kurul ayrıca Sedat Yılmaz'ı Mezopotamya Haber Ajansı'nda 20 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan "Bu ihale organizasyonunu, 'Yaparsa Savcı yapar'" başlıklı haberini övgüye değer gördü.

Röportaj Ödülü:

Mahmut Hamsici, 28 Temmuz 2021 tarihinde BBC Türkçe'de yayınlanan "Bir göçmen kaçakçısı anlatıyor" başlıklı röportajıyla ödüle değer bulundu.

Röportaj Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, Neyran Elden'i yine BBC Türkçe'de, 3 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan "Marmara Denizi'nde salya - Müsilajın su altındaki sonuçlarından korkuyoruz" başlıklı haberi nedeniyle övgüye değer gördü.

NEZİH DEMİRKENT ÖZEL ÖDÜLÜ

TGC Yönetim Kurulu, 2021 Nezih Demirkent Özel Ödülü'nün Dünya Gazetesi yazarı Abdurrahman Yıldırım'a verilmesini kararlaştırdı.

KADIN HABERİ ÖDÜLÜ

Tuğba Södekoğlu ve Tolga Ayçiçek'in SHOW TV'de 14 Aralık 2021'de yayınlanan "Metroda Taciz" haberi ve Ece Çelik Nefs'in Hürriyet Gazetesi'nde 25 Ekim 2021'de yayınlanan "Tekmene sağlık Emine" haberine, 2021 Kadın Haberi Ödülü verildi.