Türkiye, G20 Tarım Bakanları Zirvesi'nde iş birliği konularını ele aldı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Brezilya'da düzenlenen G20 Tarım Bakanları Zirvesi'nde mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptı.

Bakan Yumaklı, görüşmelerine ilişkin açıklamasında, "G20 Tarım Bakanları Zirvesi'nde kıymetli mevkidaşlarımızla tarım alanına yönelik iş birliği konularını ele aldık. Küresel ölçekte gıda arzı, tarım ürünleri ticaretinin geliştirilmesi ve tüm dünya ülkeleri için ulaşılabilir gıdaya yönelik atabileceğimiz adımlar üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Gıdanın hakça ve eşit paylaşımı konusunu önemsiyor, daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz" dedi.