Türkiye, Fas'taki depremde yaşanan kayıplar için başsağlığı diledi

Dışişleri Bakanlığı, Fas'ın El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde yaşanan can kaybı ve hasarlar nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirterek, Fas halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı : " Fas'ın El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde can kaybı yaşandığı, çok sayıda kişinin yaralandığı ve depremin ciddi hasara yol açtığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost ve kardeş Fas halkına ve hükümetine başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, yaraların sarılması için her zaman olduğu gibi her türlü desteği sağlamaya hazırdır". - ANKARA