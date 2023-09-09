Türkiye, Fas'taki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Fas'ın El-Huz bölgesi merkezli 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Fas halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fas'ın El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde can kaybı yaşandığı, çok sayıda kişinin yaralandığı ve depremin ciddi hasara yol açtığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost ve kardeş Fas halkına ve hükümetine başsağlığı; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, yaraların sarılması için her zaman olduğu gibi her türlü desteği sağlamaya hazırdır" denildi.