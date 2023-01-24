Türkiye Diyanet Vakfı 85 ülkede 1,5 milyon Kur'an-ı Kerim hediye etti

Türkiye Diyanet Vakfı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yürüttüğü Hediyem Kur'an Olsun projesi kapsamında bu zamana kadar Türkiye ile birlikte 85 ülkede 40 dil ve lehçede bastırılan 1 milyon 500 bin Kur'an-ı Kerim ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırırken bir yandan da toplumların manevi eksikliğini giderecek çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

"İNSANLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYOR"

Hediyem Kur'an Olsun Projesi'nin de bu çalışmaların başında yer aldığını ifade eden Turan, şunları kaydetti, "Kur'an-ı Kerim Rabbimizin, Peygamber Efendimiz aracılığıyla insanlığa gönderdiği en büyük mucize. Milletimizin büyük teveccühüyle fikir, şükür ve hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'in her eve girmesi için gayret ediyoruz. Hayatları boyunca Kur'an-ı Kerim'i Mushaf olarak görememiş kardeşlerimize Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'i ulaştırıyoruz. Ülkemizde hastaneler ve cezaevleri başta olmak üzere, eğitim kurumlarında, yurt dışında ise yetimhaneler, medreseler, okullar öncelikli olmakla birlikte Kur'an-ı Kerim'e ulaşamayan toplumun her tabakasındaki kardeşlerimize hayat kitabımızı hediye ediyoruz. Özellikle açlık ve yoksulluğun hat safhada olduğu Afrika ülkelerinde çocuklar luh adı verilen tahta ve deri parçaları üzerinde Kur'an-ı Kerim'i öğrenip hafızlık yapmaya çalışıyor. Bu insanlara hediye ettiğimiz Kur'an-ı Kerimler onların hem hayatını kolaylaştırıyor hem de çok mutlu oluyorlar." dedi.

1 MİLYON 500 BİN KUR'AN-I KERİM DAĞITILDI

Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte bu zamana kadar Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Japonca, Çince Amherice, Azerice, Bambaraca, Boşnakça, Bulgarca, Chechewa, Çince Danca, Darica, Ermenice Batı, Ermenice Doğu, Farsça, Gürcüce, Hintçe, Kazakça, Kırgızca, Kürtçe, Macarca, Malayalamca, Moğolca, Özbekçe, Portekizce, Romence, Rusça, Samoaca, Shonaca, Swailice, Tamilce, Tatarca, Ukraynaca, Uygurca ve Yorubaca olmak üzere toplamda 40 dilde Kur'an-ı Kerim meali bastırdıklarını ifade eden Turan, "2016-2022 yılları arasında yurt içi ve yurt dışı olmak üzere bastırdığımız 1 milyon 500 bin Kur'an-ı Kerim'i Türkiye ile birlikte 85 ülkede ihtiyaç sahiplerine hediye ederek yaşantılarını Kur'an eksenli şekillendirmelerine yardımcı olduk" diye konuştu.

2023 YILINDA 300 BİN KUR'AN-I KERİM HEDİYE EDİLMESİ HEDEFLENİYOR

Çalışmaların 2023 yılında da hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Turan, 2022 yılında yurt içi ve yurt dışında 269 bin 481 ihtiyaç sahibine Kur'an hediye ettiklerini söyledi. Gelen bağışlar doğrultusunda ihtiyaçların belirlenerek Kur'an-ı Kerim basımlarının gerçekleştirildiğini belirten Turan, "2023 yılında ise toplam 300 bin adet Kur'an-ı Kerim dağıtmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra inşallah ihtiyaç sahibi kardeşlerimize Allah'ın kelamını ulaştırmış olacağız." dedi. Turan, Hediyem Kur'an Olsun Projesi kapsamında bir kişinin daha Kur'an-ı Kerim ile tanışmasına vesile olmak isteyen vatandaşların KURAN yazıp 4333'e SMS göndererek 50 TL tutarında bir Kur'an'ı ihtiyaç sahiplerine bağışlayabileceğini veya online olarak bagis.tdv.org sitesinden, bankalar yoluyla projeye destek olabileceklerini söyledi.