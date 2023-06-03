Türkiye'den yola çıkan ilk hac kafilesi Mekke'ye ulaştı

Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getirmek için Türkiye'den yola çıkan ilk kafile Suudi Arabistan'ın Mekke kentine ulaştı. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hac farizasını yerine getirmek üzere Türkiye'den yola çıkan hacı adayları kutsal topraklara ayak bastı.