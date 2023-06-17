Dışişleri Bakanlığı, Uganda'daki Okul Saldırısını Lanetledi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Uganda'nın Mpondwe şehrinde bir okula düzenlenen terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Uganda'nın Mpondwe şehrinde yaşanan ve bir okulu hedef alan terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda birçok öğrencinin hayatını kaybetmesinden ötürü büyük üzüntü duyuyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörizmin tüm tür ve tezahürlerine karşı kararlı şekilde mücadele eden ülkemiz bu zor gününde Uganda hükümetiyle ve halkıyla dayanışma içindedir" denildi.