Türkiye'den Hacı Adaylarının Son Kafilesi Mekke'ye Ulaştı

Türkiye'den ilk kafilenin 30 Mayıs'ta yola çıkmasıyla başlayan hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğunda bugün son kafile Mekke'ye vardı. Toplam 88 bin 430 hacı adayı kutsal topraklar için yola çıktı ve tüm kafileler Mekke'ye ulaştı. Hacı adayları umre yaparak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tavaf yaparak ve kutsal yerleri ziyaret ederek günlerini geçiriyor.

Türkiye'den ilk kafilenin 30 Mayıs'ta yola çıkmasıyla başlayan hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğunda bugün son kafile Mekke'ye vardı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB) bağlı seyahat şirketlerinin organizasyonuyla 88 bin 430 hacı adayı kutsal topraklar için yola çıktı.

Hacı adaylarının bir kısmı Medine'ye bir kısmı da Mekke'ye ulaşmıştı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Medine'deki hacılar da Mekke'ye geldi. Böylece Türkiye'den gelen tüm kafile kutsal topraklara ulaştı.

Tüm hacı adaylarının bir araya gelmesiyle yoğunluk yaşanan Mekke'de, hacı adaylarının Kabe ziyaretleri de sürüyor.

Hacı adayları kutsal topraklardaki günlerini, umre yaparak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tavaf yaparak ve kutsal yerleri ziyaret ederek geçiriyor.

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