- Türkiye'den Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan askeri uçak Mısır'a indi

KAHİRE - Türkiye'den Gazze'ye ilaç, tıbbi malzeme ve 9 sağlık personeli taşıyan Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçak, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na iniş yaptı. Yardımlar Gazze halkına ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Askeri uçak, 5 aylık bir bebek dahil 22 hasta ve yakınıyla birlikte Türkiye'ye dönecek.

Türkiye, Gazze'deki Filistinlilere yardımlarını sürdürüyor. Saat 08.00'de Kayseri 12'nci Ulaştırma Ana Jet Üssü'nden havalanan ve yaklaşık 8 ton ilaç, tıbbi malzeme ile 9 sağlık personelini taşıyan Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bağlı C-130 tipi uçak, 11.35'te Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na ulaştı. Uçaktaki ilaç ve tıbbi malzemeler, Gazze'ye doğru yola çıkarıldı.

"Gazze'de kurulması planlanan sahra hastanelerinin fizibilite çalışmaları yapıldı"

Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz üzere dün sabah Gazze'ye gittik. Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin ve orada yer değişikliğine uğrayan insanların sağlık durumlarıyla ilgili inceleme yaptık. Bakanlığımız, İsrail Sağlık Bakanlığı ve Mısır Sağlık Bakanlığı'nın ortak çalışmaları sonucunda kurulması planlanan sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarında bulunduk. Orada en uygun, insanlara en iyi hizmeti verebileceğimiz yerlerle ilgili tespitlerimiz oldu. O tespitleri paylaştık ve yine aynı zamanda bölgedeki normal hastanelerin durumlarıyla ilgili inceleme şansı da bulundu. Hastanelerle ilgili eksikleri tamamlamak için Bakanlığımızla iletişim halindeyiz. Önümüzdeki günlerde hem o hastanelerin altyapılarını destekleyeceğiz, eksik malzemeler konusunda destekleyeceğiz hem de kurulması planlanan sahra hastaneleriyle ilgili gerekli izinler alınıp yine güvenli bölgelere o hastanelerin kurulması için çalışmalarımız var" diye konuştu.

MSB uçağı en küçüğü 5 aylık bir bebek dahil 22 hasta ve yakını ile Türkiye'ye dönecek

Yorulmaz, açıklamasına şöyle devam etti: "Bugün de Türkiye'ye bu bölgeden Gazzeli hastaları transfer etmeyi planlıyoruz. Şu anda 22 hastamız ve yakınları mevcut. Bu hastalar içerisinde çocuklar ve yetişkinler, çocuk ağırlıklı bir hasta grubu. Ankara'ya transferini planlıyoruz şu anda. Hastalarımız ambulanslarda bekliyor. Uçakla ilgili işlemler bittikten sonra inşallah bir an önce hastalarımızı Türkiye'ye yollayacağız."

Türkiye'ye gönderilecek hastaların arasında 5 aylık bir kız bebeğin de bulunduğunu belirten Yorulmaz, "Kollarında ve bacaklarında kırıkları olan bir bebek. Annesiyle birlikte onu da götüreceğiz. Tabi bu hastaların hepsini bir daha baştan sonra değerlendirecek Türkiye'deki sağlık ekipleri. Sadece buradaki epikrizlere bağlı kalmayacağız. Atlanmış bir durum olabilir, baştan sona bütün hastalar yeni bir hastaymış gibi değerlendirilip ona göre tedavileri planlanacak" şeklinde konuştu.

Hastaların travma ve kanser ağırlıklı olduğunu aktaran Yorulmaz, "Travmalarıyla ilgili travma kliniklerinde tedaviler planlanıyor. Kanser hastalarımız da yine kanser merkezlerinde kemoterapilerinin devamı için gerekli hazırlıklar yapılıyor şu anda" ifadelerini kullandı.

Hastaların en küçüğünün 5 aylık bebek olduğunu belirterek, sağlık durumlarına dair bilgi veren Yorulmaz, "Çok şükür uçuşa transferi elverişli olmayan hastamız yok. Zaten stabil olmayan hastayı da transfer etmemiz mümkün değil. Stabil hastalarımız. Kesinlikle biz buradayız Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak, sonuna kadar devam edeceğiz. Sürekli Gazzeli kardeşlerimizin yanında bulunacağız. Her türlü sıkıntılarında yanlarında olmaya çalışacağız. Çalışmalarımız Bakanlık olarak devam edecek" dedi.