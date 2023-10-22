Türkiye'den, Gazze'ye sağlık malzemesi yardımı (2)

GAZZE'YE YARDIM UÇAĞI MISIR'A ULAŞTI

Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen 20 uzman hekim ile ilaç ve tıbbi malzemelerin bulunduğu uçak, öğle saatlerinde Kahire'ye iniş yaptı. Hekimler, Mısır Sağlık Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı ve diğer yetkililerle bir araya gelerek Gazze'ye yönelik sağlık yardımlarını değerlendirdi.