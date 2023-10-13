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Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme yardımı

Türkiye tarafından abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki halk için gönderilen bir uçak dolusu ilaç ve tıbbi sarf malzemesi Filistin'e ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre, Gazze için hazırlanan bir uçak dolusu ilaç ve tıbbi sarf malzemesi Filistin'e ulaştı. Sağlık Bakanı Koca yaptığı paylaşımda 'Filistin halkının yanındayız' mesajı verdi.