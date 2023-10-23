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Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan iki askeri uçak Mısır'a hareket etti

Türkiye'nin Gazze'ye yardımları kapsamında, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan ilk uçak saat 09.00'da havalandı. Yardımlar kapsamında ikinci uçak saat 12.00'de Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na hareket ederken, gün içerisinde iki uçağın daha Mısır'a gideceği bildirildi. Öte yandan, dün Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman sağlık çalışanın da bulunduğu Cumhurbaşkanlığı uçağı Esenboğa Havalimanı'ndan Mısır'a hareket etmişti.