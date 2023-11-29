Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan askeri uçak hareket etti

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait C-130 tipi askeri nakliye uçağı, Gazze'ye sağlık yardımı taşımak üzere Kayseri'den hareket etti. Uçakta, uzman doktor ve hemşirelerin de aralarında olduğu 9 sağlık çalışanı bulunuyor.

TÜRKİYE'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan askeri uçak, Kayseri'den Mısır'a hareket etti.

Türkiye'den Gazze'ye sağlık yardımı taşıyan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait C-130 tipi askeri nakliye uçağı, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra yaklaşık 8 ton ilaç ve tıbbi malzeme ile Kayseri 12'nci Ulaştırma Ana Jet Üssü'nden havalandı. Uçakta, uzman doktor ve hemşirelerin de aralarında olduğu 9 sağlık çalışanı bulunuyor. Sağlık ekibi, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan çalışmalar çerçevesinde yaralı sivillerin tedavisinde görev alacak. Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na inecek olan uçak Gazzeli yaralı ve hastaları Türkiye'ye getirecek. Çatışmaların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana Türkiye, bugünkü uçakla birlikte toplamda; 12 uçak, 1 gemi, 700 ton insanı yardım ve tıbbi malzeme, 8 sahra hastanesi ve 20 ambulansı bölgeye sevk etti.