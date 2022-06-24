Türkiye'den AB'ye ihraç edilen kurbağaların 2032 yılında soyu tükenecek

Kar amacı gütmeyen ve doğanın korunması konusunda çalışan iki sivil toplum kuruluşunun hazırlattığı ve dün yayınladığı rapora göre, Avrupa Birliği'ne Türkiye'den ihraç edilen su kurbağalarının soyunun, 2032 yılı itibariyle tükeneceği ön görüldü. AB'ye ihraç edilen 200 milyon kurbağaya eşdeğer yaklaşık 4 bin 70 ton kurbağa bacağının yüzde 4'ü, Türkiye'den sağlandığı ve bu da yıllık ortalama 160 ton kurbağa bacağına denk geldiği ifade edildi.

Almanya merkezli Pro Wildlife ile Fransa merkezli Robin des Bois sivil toplum kuruluşlarının hazırlattığı 'Ölümcül Yemek' adlı raporda, Avrupa Birliği'ne, yılda ortalama 81 ila 200 milyon kurbağaya eşdeğer yaklaşık 4 bin 70 ton kurbağa bacağı ithal edildiği ve bunların büyük çoğunluğunun özel üretim çiftlikleri yerine vahşi yaşamdan toplandığı ifade edildi. Bu durumun, önde gelen tedarikçi ülkeler olan Endonezya, Türkiye ve Arnavutluk'ta kurbağa türlerinin soyunun tükenmesine yol açacağı vurgulandı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya