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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıl Dönümü Washington'da Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Büyükelçilik rezidansında gerçekleşen resepsiyona, yabancı misyon temsilcileri ve Türkler katıldı. Program, İstiklal Marşı ve ABD milli marşının okunmasıyla başladı ve konuşmaların ardından yemek ikramı yapıldı.