Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıl Dönümü Washington'da Kutlandı
Dünya Haberleri
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Büyükelçilik rezidansında gerçekleşen resepsiyona, yabancı misyon temsilcileri ve Türkler katıldı. Program, İstiklal Marşı ve ABD milli marşının okunmasıyla başladı ve konuşmaların ardından yemek ikramı yapıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve eşi İnci Mercan'ın ev sahipliğinde, büyükelçilik rezidansında verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve Türk katıldı.
Program, İstiklal Marşı ve ABD milli marşının okunmasıyla başladı.
Büyükelçi Mercan ve Maryland Eyalet İşleri Sekreter Yardımcısı Michael Lore, programda konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından katılımcılara, yemek ikramında bulunuldu.