Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı: Türkiye istediğini aldı

Cumhurbaşkanlığından İspanya'da yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katılımıyla gerçekleşen Dörtlü Zirve'ye dair yapılan açıklamada "Türkiye istediğini aldı" denildi.

Açıklamada "PKK/YPG/PYD ile 'FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunun' uluslararası bir anlaşmada bu kadar net ortaya konması, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde verdiği mücadelede uluslararası boyutta da çok önemli bir adım olmuştur" ifadeleri yer aldı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya