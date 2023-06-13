Türkiye, Çin'in Chengdu kentinde yeni bir başkonsolosluk açtı

Türkiye, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da yeni bir başkonsolosluk açtı. Yeni başkonsolosluk, Türkiye ile Çin'in güneybatısındaki ilişkilerle ilgilenecek.

CHENGDU, 13 Haziran (Xinhua) -- Türkiye Cumhuriyeti, Salı günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da bir başkonsolosluk açtı.

Eyaletin dışişleri ofisinden yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin Çin'deki dördüncü konsolosluk ofisi olan yeni başkonsolosluk, Türkiye ile Çin'in güneybatısındaki Sichuan, Yunnan, Guizhou eyaletleri ve Chongqing Belediyesi arasındaki ilişkilerle ilgilenecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Dairesi Genel Müdürü Wu Xi, konsolosluğun açılmasının, Çin ile Türkiye arasında karşılıklı fayda sağlayan işbirliği ve karşılıklı anlayışa yeni bir ivme kazandıracağını ve bir kapı aralayacağını belirtti.

İki ülke arasındaki geniş potansiyel ve işbirliği fırsatlarına değinen Türkiye'nin Beijing Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, açılış töreninde yaptığı konuşmada turizm, kültür, eğitim, inovasyon, bilim ve teknoloji alanlarında ortaklıklar kurmak için çaba sarf edileceğini belirtti.

Sichuan ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği, ticaret ve halklar arası etkileşim yıllar içinde istikrarlı şekilde arttı. Sichuan ve Türkiye arasında 2022 yılındaki toplam ithalat ve ihracat hacmi önceki yıla göre yüzde 35,7 artışla 8,2 milyar yuanı (yaklaşık 1,15 milyar ABD doları) aştı.